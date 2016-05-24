Москва, 24 мая, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Построить 30 боевых кораблей до 2020 года на Украине реально, если флот будет надувным. Таким образом официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что украинские предприятия планируют построить 30 боевых кораблей и катеров.

pixabay.com Надувной корабль

«Если боевые корабли — это надувные матрасы, то это реально. Что-что, а «надувать» они умеют…», — написал Маркин в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, украинские предприятия планируют до 2020 года построить 30 боевых кораблей и катеров.