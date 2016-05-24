Москва, 24 мая, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев сформулировал прогноз по изменению ситуации с санкциями Евросоюза в отношении РФ: этим летом ожидать их отмены не стоит. Такое заявление Улюкаев сделал на встрече с представителями бизнес-сообщества Словакии, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет. Санкции

Глава Минэкономразвития отметил, что наиболее вероятно, что санкции в отношении России будут сохранены. Вероятность отмены также существует, но она намного ниже. По словам Улюкаева, к концу II квартала российская экономика выйдет из отрицательных значений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая на саммите Россия — АСЕАН в Сочи Улюкаев сказал, что российская экономика смогла адаптироваться к режиму санкций. Министр высоко оценил вероятность того, что в ближайшее время санкции США и ЕС против России будут продлены.