Москва, 24 мая, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Совместными действиями вооруженных сил России и Сирии уничтожены 28 тысяч террористов «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России), заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Евгений Лукьянов, пишет газета «Известия».

ИА REGNUM Смерть террористам!

В частности, по информации Совбеза России, «Джебхат-ан-нусра» и ИГИЛ (запрещены в РФ) в результате совместных действий ВКС России и сирийской армии потеряли 28 тыс. боевиков из 80 тыс., состоявших в рядах этих террористических организациях на момент начала операции российских ВКС.

По словам Лукьянова, успехи коалиции, возглавляемой США, оцениваются в 5 тыс. исламистских боевиков, уничтоженных за два года.