Владикавказ, 24 мая, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Владикавказское трамвайное депо, проданное частному лицу, представляет опасность для дальнейшей эксплуатации. Об этом североосетинским журналистам заявил 24 мая заместитель директора МУП «Владтрамвай», депутат собрания представителей города Владикавказа Александр Хугати, передает корреспондент ИА REGNUM.

pofex Трамвай. Прага

«Мы написали письмо президенту России Владимиру Путину, в котором проинформировали главу государства о ситуации, сложившейся с электротранспортом в городе Владикавказе. Наше обращение было передано в правительство республики Северной Осетии, и мы получили ответ, что при ликвидации МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» и реализации имущества предприятия никаких нарушений не было выявлено. С таким ответом теперь у нас меньше шансов вернуть депо в собственность города Владикавказа, но мы намерены делать все, чтобы сохранить трамвай в столице Северной Осетии.

Представителей СМИ пригласили на предприятие с целью донести до власти, правоохранительных органов республики информацию о том, в каких условиях приходится работать нашему коллективу. Участились случаи поражения электрическим током сотрудников предприятия в результате осадков. Кровля здания, где ремонтируются трамваи, обветшала, здесь никогда не было капитального ремонта. В любое время может произойти пожар из-за изношенности электропроводов или обрушится крыша. Люди работают, подвергая себя опасности. О соблюдении мер техники безопасности уже речь не идет. Сложившаяся ситуация может привести к большой трагедии», — пояснил журналистам Александр Хугати.

По его словам, собственник депо абсолютно не заинтересован в том, чтобы отремонтировать корпус, в котором ведется ремонт подвижного состава. Администрация МУП «Владтрамвай» не может бюджетные средства использовать на эти цели. Ведь владельцем депо является частное лицо. «Ему все недвижимое имущество и трамваи достались за копейки, получает от нас деньги за аренду депо и вагонов, но тратить свои средства на ремонтные работы не желает. В этой ситуации коллектив предприятия, депутаты собрания представителей просят временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и министра внутренних дел по РСО-Алания генерал-майора Михаила Скокова назначить новое расследование по факту незаконной продажи депо и выявить, по чьей вине муниципальное предприятие оказалось в руках частника. У нас трудятся почти 400 человек, и все они выступают за возврат депо и вагонов трудовому коллективу, а иначе электротранспорт перестанет функционировать», — добавил Хугати.

Собеседник также рассказал, что новое предприятие «Владтрамвай» только начало работу, но позитивные результаты уже есть. Незначительная прибыль от производственной деятельности уже налицо. Александр Хугати призвал жителей Владикавказа поддержать городские власти, главу администрации Бориса Албегова и вернуть народу экологически чистый транспорт.

Отметим, что ранее электротранспорт и трамвайное депо находились в собственности администрации Владикавказа. После сомнительной сделки по продаже за бесценок депо и подвижного состава МУП «Владэлектротранс» начал арендовать 15 трамваев у нового собственника по цене 5,5 тыс. рублей в месяц за один вагон. Еще 17 арендуются у муниципального предприятия «Владгортранс». Предприятие со всеми постройками по условиям договора, заключенного в 2014 году, перешло в частные руки жителя Северной Осетии, Новые городские власти считают сделку незаконной и добиваются в судебных органах ее отмены.

Как считают в администрации Владикавказа, конкурсный управляющий должен был сообщить городским властям о том, что земельный участок выставляется на торги. Этого не было сделано. Отметим, что территория депо была продана в ходе процедуры банкротства по заниженной цене. За отдельную плату частному лицу достались и вагоны.

Как уже сообщалоИА REGNUM, стоимость проезда на электротранспорте с 16 ноября 2015 года во Владикавказе выросла с 10 до 13 рублей и остается самой низкой на юге России. Напомним, что первый трамвай по улицам североосетинской столицы проехал 16 августа 1904 года.