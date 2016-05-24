Белгород, 24 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Алексеевском районе Белгородской области в суд направлено уголовное дело в отношении врачей-хирургов, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, события, ставшие предметом уголовного разбирательство, произошли в апреле 2015 года.

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По версии следствия, хирурги ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ"Игорь Игнатьев, Идрис Идрисов и еще один врач при проведении хирургических операций 55-летнему жителю Алексеевского района, поступившему 15 апреля в ЦРБ с колото-резаным ранением шеи, не диагностировали имевшееся у больного основное повреждение артерии (яремной вены), что повлекло за собой применение неверной лечебной тактики, в том числе оперативной.

У больного развился острый ишемический обширный инфаркт правого полушария мозга, от которого он умер 16 апреля 2015 года в реанимационном отделении Алексеевской ЦРБ.

В отношении врачей-хирургов было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ. Уголовное преследование в отношении третьего фигуранта дела было прекращено в связи с амнистией к 70-летию победы в Великой Отечественной войне, поскольку на момент совершения инкриминируемого деяния ему исполнилось более 55 лет.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Алексеевский районный суд.