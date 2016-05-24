Великий Новгород, 24 мая, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В Великом Новгороде по подозрению в убийстве, совершённом ночью 24 мая на улице Свободы, задержан 33-летний местный житель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, в настоящее время подозреваемый задержан.

Leanne Boulton Силует мужчины с ножом

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве. Следователями Следственного комитета назначен комплекс экспертиз, в том числе для установления причины смерти погибшего в ходе поножовщины.

К настоящему времени уже допрошены свидетели преступления. «Под окнами дома, где проживал подозреваемый, найден нож, которым, предположительно, и было совершено преступление», — также сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из дворов по улице Свободы в ночь на 24 мая неизвестный мужчина порезал четверых человек, один из них — в возрасте 20 лет — скончался. По версии следствия, компания молодых людей распивала во дворе дома спиртные напитки, у них возникла ссора с проходящими мимо парнем и девушкой. Расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, покушение на убийство двух человек»).