Рига, 24 мая, 2016, 15:33 — ИА Регнум. В июне 2016 года в странах Прибалтики пройдут крупномасштабные учения НАТО Saber Strike 2016 (Удар меча-2016), в которых будет задействовано около 10 тысяч военнослужащих из 13 стран, входящих в альянс, и государств-партнеров, сообщает BNS.

U.S. Marine Corps Учение НАТО в Прибалтике

Как сообщили в Министерстве обороны Латвии, учения будут направлены на улучшение взаимодействия стран-участниц при проведении военных операций широкого спектра.

Учения, которые пройдут с 27 мая по 13 июня организуют Сухопутные силы США в Европе. Как стало известно, начнутся учения с передислокации Сухопутных сил США Dragoon Ride II (Драгунский поход — II). Во время этой передислокации около 1 тыс. военнослужащих США с 400 единицами боевой техники двумя маршрутами будут перемещаться из Германии в Эстонию с остановками в Чехии, Польше, Литве и Латвии.

Часть учений Saber Strike 2016, которая будет проводиться в Литве — международные полевые тактические учения «Железный волк — 2016». Они будут проходить одновременно на военном полигоне в Гайжюнай и военном полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса. В общей сложности в Литве будет тренироваться более 5 тыс. военнослужащих из 7 стран членов НАТО.