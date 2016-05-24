Москва, 24 мая, 2016, 15:35 — ИА Регнум. В одном из вагонов московского метро в депо «Варшавское» сегодня, 24 мая, были обнаружены два похожих на бомбы предмета, передаёт Life.

Москва 24 Электродепо

«Сегодня около 14:00 поступило сообщение об обнаружении двух неопознанных предметов в депо «Варшавское», — сообщил источник.

После обнаружения предполагаемой взрывчатки сообщение поступило в экстренную службу Москвы. На место происшествия выехали кинологи и полиция.