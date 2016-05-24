Вильнюс, 24 мая, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Летом по традиции увеличивается популярность потребительских кредитов, и в этом году в Литве она может стать рекордной. Прогнозируется, что этим летом должно вырасти не только количество выдаваемых потребительских кредитов, но и их размер, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 мая. По данным банка DNB, в июле и августе число выдаваемых кредитов вырастает более, чем в два раза.

Jeff Rose Кредитные карты

Руководитель по коммуникации банка DNB Валдас Лопята отметил, что в последние годы размер потребительского кредита почти не меняется — в среднем он достигает 3600 евро. «Потребительские услуги выбирают две возрастные группы жителей: это молодые семьи семьи в возрасте 27−33 лет и клиенты в возрасте 45−55 лет, которые берут кредит, желая улучшить свое жилья. Клиенты из первой возрастной группы берут в кредит сумму большего размера. Многие клиенты берут кредит, чтобы обустроить или отремонтировать жилье, планируя свой отпуск или крупные покупки. Чаще всего берут кредит на 3,5 года», — сказал Лопята в эфире радиостанции Žinių radijas.

Самые активные клиенты — жители Вильнюса, утверждает он. Именно в Вильнюсе раздается почти половина всех потребительских кредитов. «Вторые по активности — жители Каунасского региона, здесь выдается примерно 25% кредитов. Из небольших городов активностью выделяются жители Укмярге, Висагинас, Тракай и Друскининкай. Интересно то, что жители крупных городов берут в кредит смелее — здесь размер потребительских кредитов в среднем достигает 3900 евро, между тем средний потребительский кредит жителей других городов не достигает 3500 евро. Кстати, уже и первый квартал бы активнее — выдано на четверть больше потребительских кредитов, а средняя сумма выросла на 34%. Это связано и с восстанавливающимся потреблением, и с восстанавливающимся кредитованием жилья», — сказал руководитель по коммуникации банка DNB.