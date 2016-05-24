Ташкент, 24 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Россия договорилась с США о прямой координации действий между военнослужащими, ведущими операцию против террористов в Сирии и Ираке. Об этом 24 мая по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц ШОС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы договорились с США — не сразу — о том, чтобы перейти от обмена информацией к координации действий. Эти вопросы рассматриваются по линии наших военных ведомств. Мы убеждены, что можно было бы эффективнее освободить и Ракку, и Мосул, если бы военные начали координироваться раньше», — сказал Лавров.

По его словам, сейчас шанс на координацию есть: «Исходим из того, что авиация РФ и коалиции под руководством США должны работать скоординировано и помогать тем, кто противостоит террористам «на земле» — это САР и курдские ополченцы. То, что мы готовы к такой координации — я это ответственно заявляю».

Напомним, в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что военные США не будут координироваться с РФ в рамках проведения операции против террористов в Сирии и Ираке. В ответ официальная Москва выражала недоумение и заявляла, что соответствующая координация уже осуществляется.