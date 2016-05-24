Москва, 24 мая, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Для подтверждения факта общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме предлагается ввести дополнительные документы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, соответствующий законопроект внесла в Госдуму член Совета Федерации Людмила Бокова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно действующему законодательству, решения собраний собственников квартир оформляются протоколами. «Правоприменительной практикой была выявлена проблема, которая заключается в случаях подделки протоколов собственников помещений, с одной стороны, а также в отсутствии механизмов, позволяющих отслеживать данные случаи — с другой», — отмечает автор законопроекта.

В связи с этим сенатор предлагает дополнить документы, подтверждающие факт проведения собрания в многоквартирном доме, бюллетенями для голосования, а также решениями избираемых собственниками помещений в многоквартирном доме комиссий.

«Управляющие организации, правление товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива будут предоставлять не только протоколы и решения общего собрания собственников помещений, но и предъявлять иные подтверждающие документы», — поясняет Бокова. По ее мнению, внесенный законопроект «решит проблему встречающихся подделок протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».