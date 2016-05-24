Красногорск, 24 мая, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Льготные лекарства для больных сахарным диабетом закуплены в Подмосковье на 1 млрд рублей. Поставки инсулина завершаются. Около 10% лекарства произведено в Московской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

geralt Инсулиновые шприцы

«В 2016 году в Подмосковье льготные лекарственные препараты для больных сахарным диабетом закуплены на 1 млрд рублей», — сообщила первый заместитель председателя Правительства Московской области Ольга Забралова.

Она также отметила, что поставки лекарства в области уже завершаются. Государственные аптеки практически полностью обеспечены инсулином, часть из которого была произведена в Подмосковье.

«Поставки завершаются, основная часть препаратов уже поступила в государственные аптечные пункты области. Это инсулины короткого, среднего и длительного действия. Лекарства закуплены для обеспечения больных на весь 2016 год. 90% инсулинов — российского производства, в том числе около 10% приобретено у предприятия, производящего лекарства в Московской области», — заключила зампред.

Всего в 2016 году на закупку льготных лекарств из бюджета региона было выделено 9,3 млрд рублей.

Напомним, что в октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос создания в подмосковном городе Пущино комплекса полного цикла по производству инсулина и его аналогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в области отмечалась нехватка инсулина. Так, в аптеках Раменского района не было бесплатного инсулина, а также ряда сосудистых препаратов. Затем в феврале 2016 года активисты сообщали, что в аптеках городов Раменское и Жуковский отсутствуют лекарства для больных диабетом, астмой и онкобольных.