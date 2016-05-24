Братислава, 24 мая, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил 24 мая, что руководство его страны хочет сфокусироваться на проблемах миграции во время своего председательства в Европейском союзе, сообщает Associated Press.

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С таким заявлением чиновник выступил в парламенте страны, отметив, что принимаемые меры должны основываться защите внешних границ Шенгенской зоны.

Несмотря на то, что Братислава выступает с яростной критикой плана ЕС по распределению беженцев по странам-членам блока и даже судится с союзом по этому вопросу, Лайчак отметил, что для ЕС было бы желательно привлекать высококвалифицированных мигрантов.

Он добавил также, что в ходе председательства его страны внимание будет уделено вопросам более глубокой экономической и налоговой интеграции.