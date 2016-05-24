Ташкент, 24 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества согласовали проекты меморандумов по присоединению Индии и Пакистана к конвенциям организации. Об этом 24 мая по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц ШОС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы согласовали проекты меморандумов по присоединению Индии и Пакистана к конвенциям ШОС. Подписание меморандумов выведет наши отношения на новый уровень и откроет путь к новым действиям», — сказал Лавров.

По его словам, стороны также подписали стратегию по реализации мер до 2025 года и договор о сотрудничестве в сфере угроз: «Также ряд документов подготовлен в гуманитарной сфере, включая развитие связей в области туризма, молодёжных обменов. Мы уделили внимание и развитию интеграционных процессов. Мы привлекли внимание к предложению президента РФ Владимира Путина о едином пространстве ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. Идея была воспринята с энтузиазмом. Мы с чувством выполненного долга завершаем работу в Узбекистане».

Напомним, заседание СМИД стало завершающим этапом подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, запланированного на июнь 2016 года в Ташкенте. В мероприятии приняли участие главы МИД России, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.