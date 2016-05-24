Москва, 24 мая, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Студентка МГУ Варвара Караулова, ныне носящая имя Александра Иванова, останется под стражей до 27 июля 2016 года. Такое решение в отношении девушки, пытавшейся осенью прошлого года присоединиться к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ), вынес Лефортовский суд Москвы, сообщает 24 мая РАПСИ.

patrick489 Окно за тюремной решеткой

Судья удовлетворила ходатайство следователя, в котором говорилось, что для предъявления фигурантке обвинительного заключения необходимо получить дополнительные материалы, включая ответ из ФСБ по Чеченской республике.

Прошение поддержал и государственный обвинитель, отметив, что студентка причастна к совершению преступлений на территории России и других государств, в том числе с помощью сети интернет. Однако защитник студентки Сергей Бадамшин заявил, что Иванова не имеет ни российского паспорта, ни заграничного, что не подтверждает доводы следствия.

Сама девушка обратилась к суду, сказав, что сделала глупую и наивную ошибку, однако не совершала преступления. Она попросила отпустить ее из-под стражи, добавив, что скрываться не собирается, а все происходящее с ней заставляет страдать ее родных.

«Не знаю, насколько есть необходимость меня здесь содержать», — сказала студентка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Варвара Караулова была арестована при попытке пересечения турецко-сирийской границы, вместе с ней были задержаны другие граждане России. В Стамбул студентка улетела тайком от родных. Следствие считает, что девушка намеревалась примкнуть к террористической организации. Кроме того, она могла сама вербовать сторонников террористов.