Грозный, 24 мая, 2016, 15:12 — ИА Регнум. В апреле текущего года в Чечне индекс потребительских цен составил 100,5%. Как сообщили ИА REGNUM 24 мая в Чеченстате, в том же месяце прошлого года это показатель равнялся 100,7%. При этом цены на непродовольственные товары в среднем выросли — на 0,6%, на продовольственные — на 0,4%, на тарифы на услуги — на 0,4%.

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Было зафиксировано и снижение цен — оно коснулось авиаперевозок пассажиров в салоне экономкласса и составило 13,6%.

Больше всего в группе продовольственных товаров и плодоовощной продукции подорожали свежие помидоры — на 8,2%, лимоны — на 6%, яблоки — на 5,8%, морковь — на 5,1%, консервы мясные — на 1,6%, баранина — на 1,4%, рыбопродукты — на 1,2%, кондитерские изделия — на 1%. При этом значительно дешевле (на 24,4%) стали стоить свежие огурцы и яйца, подешевевшие в течение месяца на 9%.

Из непродовольственных товаров выросли в цене ткани — на 4,6%, табачные изделия — на 3,4%, мебель — на 2,4%, строительные материалы — на 1,3%, телерадиотовары — на 0,7%, медикаменты — на 0,5%, одежда, белье и обувь — до 1%.

Подорожал за апрель и бензин автомобильный, который стал стоить больше на 1,5%. А вот дизельное и газовое моторное топливо подешевели сразу на 5,2% и 4,2% соответственно.

Что касается тарифов на услуги, то больше всего поднялись цены на услуги профессионального образования — на 2,8%, ремонт и техобслуживание транспортных средств — на 3,5%, ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов — на 1,9%.

Стоит отметить, что величина нынешнего повышения цен на отдельные продукты питания значительно меньше, чем в начале текущего года. Как сообщало ИА REGNUM, розничные цены на социально-значимые группы продуктов питания в Чечне за первый месяц 2016 года повысились в среднем на 1,4%. На повышение цен, как отметили в Минэкономразвития региона, тогда повлиял сезонный фактор — снижение предложений на рынке овощной продукции и фрукты.

Именно по этой причине наибольший рост цен наблюдаелся на огурцы свежие, стоимость которых возросла на 12%, томаты свежие, подорожавшие на 17,5%, перец сладкий, ставший дороже на 17%, виноград свежий — 6%. К этой группе продуктов по странному стечению обстоятельств примкнул несезонный продукт — макароны, цена на которые повысилась сразу на 15%. При этом было отмечено и снижение цен. Так, подешевели на 4,3% колбасные вареные изделия, на 4,4% — мясо кур. Рыба мороженая стала стоить на 6,4% меньше, рыба копченая — на 5,7%, рыбные консервы — на 9,8%.