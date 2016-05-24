Сыктывкар, 24 мая, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение регионального парламента врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

ccharmon Древесина

На данный момент установлен норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд в целях индивидуального жилищного строительства — до 150 кубометров древесины на корню один раз в двадцать лет из расчета на одного застройщика.

Проект внесённого главой региона закона предусматривает предоставление гражданам права заготавливать выделенную древесину путём заключения нескольких договоров купли-продажи лесных насаждений.

«Жители республики неоднократно обращались с жалобами на несовершенство нормы, что 150 «кубов» нужно заготовить за один сезон. Но, учитывая наши климатические условия и удалённость делянок, многие люди не успевали вывезти весь объём древесины. Поправки в закон устраняют ограничения и дают возможность людям заготавливать материалы в спокойном режиме — за несколько сезонов в течении целых 20 лет», — отметил Сергей Гапликов.

Учет договоров купли-продажи лесных насаждений по-прежнему останется в введении специализированных государственных учреждениях — лесничествах, что позволит надлежащим образом осуществлять контроль за заготовкой древесины.