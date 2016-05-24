Ярославль, 24 мая, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Ярославские судебные приставы взыскали уголовный штраф с посредника, передававшего взятку экс-судье Арбитражного суда Ивану Менько. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Юрист был осужден за посредничество во взяточничестве. Согласно приговору суда он должен был заплатить штраф в размере более чем 3,7 млн рублей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ФССП России по Ярославской области, в рамках исполнительного производства ответчик был предупрежден о том, что если задолженность не будет погашена, штраф будет заменен реальным лишением свободы. В результате штраф был погашен в полном объеме.

Уголовное дело в отношении экс-судьи Арбитражного суда Ярославской области Ивана Менько было возбуждено в марте 2015 года. Этому предшествовало задержание в конце апреля 2014 г. ярославского предпринимателя Константина Сонина, передавшего Менько 2 млн рублей за принятие нужного решения по подконтрольным ему организациям. В уголовном деле Менько фигурировало два эпизода взятки. В мае 2015 года он был осужден на 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд приговорил его к выплате штрафа в 4,1 млн рублей.