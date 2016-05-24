Ереван, 24 мая, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Задержанная 3 мая в Ереване, а затем арестованная в подозрении в вымогательстве директор армянского новостного сайта analitik. am заявила, что заказчик дела о вымогательстве — посол России в Армении Иван Волынкин.

lragir.am Посол России в Армении Иван Волынкин

«Я — директор сайта аnalitik. am Ани Ованнисян заявляю, что заказчик дела о вымогательстве — посол России в Армении Иван Волынкин. Его цель — прекращение моей деятельности в связи с разоблачением участия Азербайджана в российско-азербайджанском банке ВТБ и тем самым снятие запретов на развертывание неограниченной экономической деятельности Азербайджана в банке ВТБ в Армении», — говорится в сообщении арестованной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по подозрению в вымогательстве 3 мая в Ереване задержаны руководитель и помощник директора одного из информационных сайтов. По официальной информации, депутат Национального Собрания Тигран Уриханян представил заявление о том, что директор сайта аnalitik. am периодически размещает содержащие ложные сведения статьи о нем и его семье, а также его депутатской деятельности. В связи с публикацией компрометирующих материалов депутат несколько раз встречался с директором сайта. Директор потребовал ежемесячно выплачивать 300 тысяч драмов, в противном случае угрожая продолжить подобные публикации. При передаче денег была арестована помощница директора, а затем и сама Ованнисян.

Последняя называет Уриханяна агентом Волынкина. «В Армении днем с огнем не сыщешь сумасшедшего, который бы попытался вымогать деньги у двоюродного брата начальника СНБ Армении (имеет ввиду Уриханяна — ИА REGNUM ). Уриханян в этом деле — исполнитель и агент посла России Ивана Волынкина.

Тигран Уриханян 24 мая парировал заявление Ани Ованнисян, назвав его «грязным бредом». В пространном комментарии Уриханян утверждает, что Ани Ованнисян долгие годы занималась вымогательством, свидетельством чего являются высказывания политических и государственных деятелей на этот счет.

По мнению Уриханяна, подлой, безнравственной и незаконной деятельности пришел конец, и начался процесс разоблачений. Считая возмутительным и безнравственным заявление Ани Ованнисян о своей «агентурной причастности к послу РФ Ивану Волынкину», Тигран Уриханян выражает надежду, что российский дипломат в скором времени отреагирует на обвинение.

Ранее на некоторых сомнительных армянских информационных ресурсах, в том числе и на упомянутом analitik. am, размещались материалы о том, что деятельность банка ВТБ (Армения) наносит ущерб Армении и служит центром сбора развединформации. В качестве доказательства приводился факт о том, что 3% акций Банка ВТБ владеет нефтяной фонд Азербайджана, а так как банк ВТБ (Армения) является 100%-ной «дочкой» Банка ВТБ, то следовательно азербайджанский нефтяной фонд имеет доступ к базе данных клиентов банка, их финансовой деятельности.

Банк ВТБ (Армения) назвал ложью информацию о сборе разведанных в пользу Азербайджана. Как говорилось в заявлении пресс-службы банка собственником 100% акций ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» является Банк ВТБ (ПАО), 60,9348% голосующих акций которого принадлежат Российской Федерации. Также акционерами ВТБ являются частные и институциональные инвесторы со всего мира.

Кроме того, в Банке ВТБ (Армения) заявили, что распространяющие о банке лживую информацию информационные ресурсы неоднократно предлагали банку финансовое сотрудничество, от которого финансовая организация отказалась.

Банк ВТБ-Армения был создан на основе Армсбербанка, когда в марте 2004 года российский государственный ОАО «Внешторгбанк» (в дальнейшем — ОАО Банк ВТБ) приобрел значительную часть акций (70%+1 акция) ЗАО «Армсбербанк». После осуществления ребрендинга в 2006 г. Армсбербанк был переименован в ЗАО «ВТБ-Армения».

В 2007 г. российский ВТБ выкупил оставшуюся часть (30% минус 1 акция) акций ВТБ-Армения и тем самым стал его единоличным владельцем.

Согласно размещенному на сайте ВТБ списку акционеров, самым крупным из них является правительство Российской Федерации — 61%, на втором месте Центральный банк Норвегии (Norges Bank) — 4.3%, а на третьем — Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики — около 2,9%.