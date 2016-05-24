Симферополь, 24 мая, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Глава правительства России Дмитрий Медведев во время визита в Крым опроверг заявление местной жительницы о том, что пенсии для Крыма неправильно индексируют: пенсии вообще никак не индексируют из-за отсутствия денег. Видеозапись заявления Медведева в Крыму опубликована на сайте YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Медведев отметил, что осуждение пенсий — это отдельная тема. На вопрос местной жительницы о низком уровне пенсий в Крыму, он ответил, что данным вопросом правительство будет заниматься не для каждого отдельного региона, а по всей стране, потому что нельзя проиндексировать их «только в одном месте».

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас индексации нет, и не только в Крыму, но и в других российских областях. «Денег нет сейчас, найдем деньги — сделаем индексацию», — сказал он.