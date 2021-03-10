Ярославль, 24 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. В центре Ярославля все труднее припарковать автомобиль. Такой вывод можно сделать на основании исследования, проведенного городским Институтом развития стратегических инициатив, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Специалисты ИРСИ сравнивали ситуацию на одних и тех же улицах и площадях города в 2015 и 2016 году. На большинстве улиц данные исследования констатировали увеличение количества припаркованных автомобилей, причем на некоторых улицах в 2 и в 3 раза. Так на улице Максимова в 2015 в 9.00, 12.00, 16.00 и 20.00 году было припарковано 26, 44, 48, и 20 машин соответственно, то в 2016 году в это же время 69, 88, 89, и 68 автомобилей. По ряду улиц произошло снижение, однако число таких улиц значительно меньше. Меньше ярославцы стали парковаться и на площадях — Волкова, Красной и Богоявления.

«Можно констатировать, что за год, с весны 2015 по весну 2016 года ситуация со стоянками машин на центральных улицах и площадях Ярославля не улучшилась. Более того, некоторые улицы достигли максимума стояночной вместимости, и без организации дополнительных «карманов» для стоянки не смогут вместить больше машин», — говорится в отчете ИРСИ.

Как сообщили в ИРСИ, в 2016 году в семьях 50% ярославцев есть автомобиль, при этом в 3% семей их два и более на семью. В 2015 году автомобили были в семьях 42% ярославцев.

Сложная ситуация существует с автостоянками в районе Бутусовского парка, возле ТРЦ «Аура», где подземна парковка стала платной. Специалисты института отмечают, что стояночные места на части улиц города используются недостаточно эффективно. По нормативам ГОСТа при размещении автомобилей вдоль края проезжей части на один автомобиль должно приходиться 7,5 метров.

«В то же время на немалой части улиц центра города мы видим, что фактически в среднем один автомобиль занимает 11, 15, 17 метров. Это является следствием того, что, во-первых, водители плохо соблюдают стояночную разметку там, где она есть, а во-вторых, там, где ее нет, ставят автомобили произвольно. В результате в местах, где могли бы стоять две машины, находится только одна. Эта проблема может быть решена, например, принудительной организацией стояночных мест с помощью специально устанавливаемых столбиков», — предлагают выход из ситуации с пециалисты ИРСИ.

В 2015 году мэрия Ярославля вышла с инициативой по созданию платного парковочного пространства в центре города, однако после протестов депутатов Ярославской областной думы власти скорректировали свои планы и решили вводить платные парковки точечно, сохранив бесплатную альтернативу.