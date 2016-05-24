Москва, 24 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Значительное сокращение доходов граждан является вполне естественной реакцией рынка труда на усложнившуюся экономическую ситуацию, обнародованные цифры — не предел снижения доходов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 мая управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков, комментируя информацию о снижении реальных располагаемых доходов населения на 7,1%.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Нищий на паперти

«Доходы будут снижаться и дальше, будут расти задолженности перед сотрудниками, что обусловлено постепенной деградацией малого бизнеса: уже сейчас компании должны более 4,47 млрд рублей, и это только официальные данные. Вдобавок продолжается волна сокращения персонала, не обладающего специальными компетенциями, что усиливает давление на рынок и позволяет работодателям диктовать свои условия по оплате труда», — пояснил эксперт.

Люди уже не ждут роста зарплат — в результате кризиса зарплатные ожидания граждан снизились примерно на 10%, отметил Кириков. «А если учитывать, что в условиях высокой инфляции около 70% граждан стали тратить на еду больше половины своего дохода, неизбежен и рост социальной напряженности», — прогнозирует он.

Согласно данным Росстата, реальные доходы российских граждан в апреле, по предварительным данным, снизились на 7,1% по сравнению с данными за апрель 2015 года. Всего с января по апрель 2016 года доходы жителей России в годовом выражении сократились на 4,7%. Ранее Минэкономразвития предложило заморозить зарплаты в 2016—2017 годах, чтобы добиться роста ВВП к 2019 году.