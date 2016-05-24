Лондон, 24 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Знаменитый британский музыкант Пол Маккартни после распада группы The Beatles был в депрессии и даже собирался окончательно оставить музыку. Об этом он рассказал в эфире радиостанции ВВС.

Omroepvereniging VARA — Beeld en Geluidwiki — Gallery: The Beatles Пол Маккартни (слева) с Джорджем Харрисоном и Джоном Ленноном в составе The Beatles

Автор многих хитов знаменитой группы рассказал, что так тяжело переживал разрыв со старыми друзьями, что пристрастился к алкоголю. Группа Wings, основанная им в 1971 году долгое время казалась Маккартни ужасной, и это добавляло негативных переживаний.

Рассказывая о своих отношениях с Джоном Ленноном, Маккартни подчеркнул, что рад тому обстоятельству, что ему удалось возобновить отношения с бывшим коллегой по группе перед тем, как тот погиб в 1980 году.