Всеволожск, Ленинградская область, 24 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Культурно-просветительский проект «Традиционная культура народов Ленинградской области» будет представлен в ближайшее воскресенье, 29 мая в поселке им. Морозова Всеволожского района Ленобласти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Народное творчество. Куклы-обереги

Цель проекта — популяризация фольклора и традиционных ремесел коренных народов Ленинградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства 47-го региона.

В поселковом дворце культуры имени Н.М.Чкалова будет развернута выставка народных костюмов, пройдут мастер-классы по разучиванию народных танцев и песен, по обучению игре на традиционных музыкальных инструментах и ремесленным искусствам.

В рамках проекта состоится круглый стол «Задачи и методы работы по активизации этнокультурного потенциала Ленинградской области».

«В мероприятии примут участие представители национальных общественных организаций (в том числе коренных малочисленных народов), профессиональные этномузыковеды, этнохореографы, фольклористы, этнографы, деятели культуры», — отметили в областной пресс-службе.

Вместе с русскими вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны и карелы составляют коренное население Северо-Запада России.

В Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» создаются и действуют центры фольклора, национально-культурные общины и некоммерческие общественные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник «Легенды северных широт», приуроченный к 180-летию народного карело-финского эпоса «Калевала», состоялся 23 апреля в городе Гатчина.