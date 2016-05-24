Казань, 24 мая, 2016, 14:43 — ИА Регнум. В один из роддомов Набережных Челнов в состоянии комы поступил новорожденный. Младенец появился на свет ночью, роды протекали стремительно, пишут 24 мая «Челнинские известия».

brightwallpapers.com.ua Мать и ребенок

В ночное время в диспетчерскую скорой помощи поступил звонок о начавшихся у местной жительницы скоротечных родах. Медики срочно выехали во второй комплекс Нового города и прибыли на место спустя 10 минут, однако к тому моменту младенец уже появился на свет.

Роды у 31-летней матери приняла бабушка ребенка. Семья уже воспитывает троих детей. Малыша доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое.