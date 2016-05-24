Париж, 24 мая, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Франции провели 24 мая обыск во французском офисе компании Google, расположенном в Девятом округе Парижа, сообщает Le Parisien.

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В обыске, который начался в пять часов утра 24 мая в рамках расследования возможного ухода от налогов корпорацией, принимали участие около ста сотрудников налоговой службы и бригады по борьбе с финансовыми преступлениями в крупных масштабах, а также несколько сотрудников прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле власти ЕС предъявили компании Google обвинения в нарушении антимонопольного законодательства: обвинения касались интернет-рекламы, сборов новостных заметок, путешествий и онлайн-карт.

Если компанию признают виновной, она будет штрафована на 10% от годовой выручки по каждому из указанных видов деятельности. Власти ЕС сочли, что Google на рынке мобильных систем для продвижения сервисов своей разработки допускает нарушения.