Курган, 24 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. «Курганмашзавод» вновь нарушил платежные обязательства за поставленный газ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Курган».

БМП-1, выпускаемая на предприятии «Курганмашзавод»

На сегодняшний день задолженность предприятия за газ превышает 36,9 млн рублей. Если она не будет погашена к 26 мая, то завод ждет 50%-е ограничение поставки природного газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Курган» подан иск в Арбитражный суд Курганской области на 26,1 млн рублей на оплату газа, поставленного «Курганмашзаводу» в марте. В этой сумме учтены и пени.

Напомним, ОАО «Курганмашзавод» — единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. С 30 ноября прошлого года были прекращены поставки газа на КМЗ из-за 60 млн рублей долга ООО «Газпром межрегионгаз Курган». Газовики подали заявление в Арбитражный суд на оборонное предприятие с требованием взыскать хотя бы 13,05 млн рублей. Ситуацию на ОАО «Курганмашзаводе» рассмотрели на правительственном уровне не только региона, но и страны.

В начале февраля уже этого года на КМЗ сменился исполнительный директор. Им стал первый заместитель генерального директора концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков. Были погашены долги за газ и задержанная сотрудникам КМЗ заработная плата. Был отозван иск о банкротстве. На предприятии наметилась стабилизация. Предприятие получило солидный оборонзаказ на все виды легкобронной техники (БМП-3, БМД-4М).

Однако сам концерн «Тракторные заводы», куда входит КМЗ, переживает не самые простые времена. Как сообщает ТАСС, до сих пор не решена проблема с реструктуризацией долгов «Тракторных заводов» в 40 млрд рублей перед «Внешэкономбанком» и синдикатом банков. Согласно отчетности за первый квартал, и КМЗ пока не вышел из финансового кризиса. С начала года чистый убыток предприятия составил 526 млн рублей.