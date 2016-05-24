Ростов-на-Дону, 24 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. 25 мая в Ростове-на-Дону в парке Строителей на митинг выйдут шахтёры. Горняки шахты «Алмазная» не видели зарплаты с мая 2015 года. По словам председателя профсоюзной организации шахты «Алмазная» Николая Сорвенкова, на акцию протеста из города Гуково приедут около 20 человек, пикет согласован с ростовскими властями, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Счеты

Как сообщил руководитель инициативной группы, с пустыми карманами после мокрой консервации шахт, принадлежащих компании-банкроту ООО «Кингкоул «ЮГ», остались около 5 тыс. рабочих. Долги перед работниками составляют почти 300 млн рублей. На сегодняшний день на предприятии работают 100 человек.

«Мы неоднократно обращались к президенту России Владимиру Путину, реакция от главы российского государства поступала мгновенно. Но после того, как проблему «спустили» на регион, всё тут же заглохло. В результате были оштрафованы директор шахты, сторож, но нам не это нужно. Зарплаты как не было, так и нет. Вот чего мы хотим добиться — выплаты честно заработанных денег», — подчеркнул в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Николай Сорвенков.

По его словам, помимо невыплаты заработной платы никаких отчислений предприятие-банкрот «Кингкоул» не делало, в Фонд социального страхования тоже. Здесь долг оценивается в 550 млн рублей.

Напомним, что в марте текущего года губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился за помощью в решении данной проблему к российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. В ситуацию должен вмешаться министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Сообщалось о том, что непременно будет принят комплекс мер для разрешения конфликта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении гендиректора ООО «Кингкоул «ЮГ» было заведено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей налогового агента» (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ). Он подозревается в неуплате налогов на доходы физических лиц в период с мая 2013 года по апрель 2015 года. В декабре прошлого года Арбитражный суд Ростовской области ввёл в отношении предприятия процедуру, применяемую в деле о банкротстве — наблюдение. Временным управляющим компании утверждён Андрей Долженко.