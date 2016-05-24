Красногорск, 24 мая, 2016, 14:34 — ИА Регнум. С 1 июня билеты на электропоезда ОАО «Центральная ППК» становятся равнозначны на двух парах станций. Тестирование новой системы проезда начнется на станциях Переделкино, Новопеределкино, Ржевская и Рижский вокзал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пассажирской компании.

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По просьбе пассажиров подмосковных электричек на станциях, которые находятся в одной тарифной зоне или в шаговой доступности друг от друга, компания-перевозчик с 1 июня 2016 года введет «равнозначные» билеты.

Теперь, оформляя проездные документы до станции Переделкино, люди смогут пройти через турникеты на станции Новопеределкино и наоборот.

В одностороннем порядке система будет также протестирована на станции Ржевская, что позволит пассажирам, оформляя проездные документы до Рижского вокзала, выйти через турникеты на станции Ржевская.

«Решение позволит пассажирам совершать поездки в пригородных поездах по иному маршруту в случае опоздания на планируемый электропоезд; при отмене или изменении графика движения электропоезда совершать поездки на ближайшем по времени отправления пригородном поезде; иметь возможность выйти через турникетный комплекс на другой станции вне зависимости от станции, указанной в билете», — заключили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 4 апреля 2016 года льготный проезд с 50%-ной скидкой был предоставлен детям от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа. Эта льгота распространяется на билеты во внутригосударственном сообщении РЖД в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования.