Ярославль, 24 мая, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Огромная несанкционированная свалка на земле сельхозназначения обнаружена в Ростовском районе неподалеку от деревни Коленово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ярославской области.

На площади 500 кв.м. свалены кучи строительных отходов — доски, битый шифер, кирпичи, ломаная мебель, картонные коробки, бытовой мусор, стеклотара, ветки деревьев. Ветер разносит обрывки бумаги и полиэтилена по прилегающим землям. В территориальном управлении Россельхознадзора подчеркивают: владельцы и арендаторы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением и так, чтобы не причинить ущерба окружающей среде.

Ответственность за содержание участка Россельхознадзор возложил на сельское поселение, администрация которого не предприняла мер по предотвращению его захламления. В результате в отношении виновного должностного лица составлен протокол об административном правонарушении.