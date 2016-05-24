Москва, 24 мая, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Российская валюта находится сейчас в равновесном состоянии, но вскоре можно ожидать ослабления рубля до отметки 70 рублей за доллар. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 мая директор казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин, комментируя ослабление рубля в ходе торгов на ММВБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Рубль находится в некотором равновесном состоянии, когда спрос на валюту со стороны нерезидентов, ожидающих усиления оттока из рисковых активов после «ястребиных» протоколов заседания ФРС, уравновешен потоками валюты, продаваемой экспортерами в течение налогового периода», — пояснил эксперт.

«В целом мы не видим значительного запаса для укрепления рубля в настоящих условиях, предполагаем, что в ближайшие пару месяцев курс пары доллар-рубль снова вернется выше отметки 70 рублей за доллар», — отметил эксперт.

Курс доллара расчетами «завтра» утром 24 мая вырос на 23 копейки — до 67,04 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 75,17 рубля на фоне падения цены на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс ЦБ РФ, установленный на 25 мая — 67,04 рубля за 1 доллар США. Очередное заседание ФРС США состоится 14−15 июня 2016 года. Опубликованные протоколы заседания ФРС показали, что с большой долей вероятности учетная ставка ФРС будет повышена по итогам заседания.