Москва, 24 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Деньги на отпуск в 2016 году смогли накопить только 36% жителей России (против 54% в 2015 г.). На текущие средства приходится рассчитывать 21% (максимум за четыре года). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ru.torange.biz Отдых на даче

Предполагаемые траты на отдых в летнем сезоне-2016 лишь на 3% превысили прошлогодние: 33 тыс. 653 руб. против 32 тыс. 810 руб. Существенно больше, чем граждане РФ в среднем, на летний отдых потратят жители Москвы и Санкт-Петербурга (41 тыс. 314 руб.) и те, кто планирует выехать за границу, особенно в дальнее зарубежье (58 тыс. 659 руб.).

Ожидания от отдыха в этом сезоне у граждан куда более пессимистичные, чем в 2014—2015 гг.: доля тех, кто рассчитывает, что предстоящее лето будет лучше предыдущего, снизилась с 38% до 22%. 13% ожидают худших итогов отдыха, в сравнении с предыдущим летом. Большинство опрошенных (53%) же говорит, что предстоящий отпуск будет равноценен предыдущему.

Опрос проведен 14−15 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.