Воронеж, 24 мая, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту пожара на автогазозаправочной станции в Левобережном районе Воронеже, произошедшего 23 апреля, возбудило Следственное управление СКР по региону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Мануковская.

Цитата из к/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов, Франко Проспери. 1973. СССР — Италия Пожар на автозаправке

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека».

Пожар произошел днем 23 апреля на автогазозаправочной станции на улице Лебедева. По данным следствия, из автоцистерны произошла утечка сжиженного газа, при появлении искры произошло воспламенение.

В результате пожара никто не погиб, но три человека, все работники станции, получили серьезные ожоги. Так, водитель-заправщик на данный момент, спустя месяц после происшествия, проходит лечение — у него термический ожог головы, кистей, нижних конечностей, термоингаляционная травма и ожоговый шок II степени.

Специалисты Верхне-Донского управления Ростехнадзора пришли к выводу, что причинами пожара стало нарушение руководством ООО «Автобытгаз» требований промышленной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

«Следователями проведен тщательный осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты объекты для экспертных исследований, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе криминалистическая с целью установления причины возникновения пожара и судебно-медицинские для установления тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, также изъята и проанализирована необходимая документация, получены результаты проверок, проведенных сотрудниками ростехнадзора, прокуратуры и инспекции по охране труда, опрошены пострадавшие и очевидцы происшедшего», — отметил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления Матвей Сладких.