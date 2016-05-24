Москва, 24 мая, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Строительство Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» будет завершено к концу 2018 года, в течение 2,5 лет в эксплуатацию будут введены 30 объектов, об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает 24 мая информационная служба портала Стройкомплекса Москвы.

Mikhail M. Falenkov (mmf91) Москва-Сити

Как пояснил Хуснуллин, 16 объектов будут достроены за счет инвестиций, общая площадь сооружений составит более 2 млн кв. м, а автостоянки возле них смогут вместить 13 тысяч автомобилей. Кроме того, к указанному сроку в эксплуатацию будут сданы еще 14 объектов, средства на строительство которых выделяет бюджет.

Речь идет, в том числе, о станции метро «Деловой центр» и втором выходе станции метро «Международная». По словам заммэра, будет продлена Пресненская набережная и сооружен проезд вдоль Ботанического сада. На территории комплекса появится уникальное здание — многофункциональный киноконцертный зал, который сможет вместить 4000 зрителей. Площадь сооружения составит 38,3 тысячи кв. м.

В настоящее время «Москва-Сити» состоит из 13 зданий общей площадью 2 млн 300 тыс. кв. м, здесь находятся свыше 100 заведений общепита, 500 объектов инфраструктуры, подземная парковка на 9,6 тыс. машиномест.

Предполагается, что после окончания строительства комплекс сможет принимать каждый день более 250 человек. Сейчас каждый день посетителями делового центра становятся около 12,5 тысяч человек.