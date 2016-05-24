Калининград, 24 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 24 мая, открыт памятный знак прокурорским работникам. Мемориальный камень установлен во дворе областной прокуратуры в честь 70-летия образования ведомства в самом западном российском регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.

Андрей Выползов ИА REGNUM Прокурор Калининградской области Сергей Табельский (справа) и заслуженный юрист РФ Владимир Граф открывают памятный знак

«Становление прокуратуры Калининградской области было непростым, — сказал на церемонии прокурор области Сергей Табельский. — Трудные послевоенные годы наложили свой отпечаток на жизнь и работу наших коллег и старших товарищей. Непросто было, очень непросто».

В органах прокуратуры Калининградской области трудились более 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Первым работником калининградской прокуратуры, удостоенным звания «Заслуженный юрист РСФСР», стал в 1971 году фронтовик Иван Стрюк, проработавший непрерывно на следственной работе в Неманской городской прокуратуре 35 лет.

На граните изображена эмблема российской прокуратуры с золотым «столпом Закона» на щите и выбиты слова: «Работникам прокуратуры Калининградской области, посвятившим жизнь служению Закону».

Также сегодня на фасаде прокуратуры была открыта мемориальная доска, посвящённая прокурору Калининградской области Василию Петухову, которому в 2016 году исполнилось бы 100 лет. В должности руководителя областной прокуратуры Петухов проработал более двух десятилетий (четыре конституционных срока) — с 1961 по 1983 годы.

Исторический факт — в «эпоху Петухова» в Калининградской области были раскрыты все умышленные убийства и покушения (а это около 600 эпизодов), совершённые с 1970 по 1983 год. Стопроцентной раскрываемостью прокуратура Калининградской области заслужила самой высокой оценки в масштабах Советского Союза. Сообщая об этом факте, Петухов в одной из своих статей привёл данные из сборника «Британия. 1987 год», согласно которым в 1985 году в Англии и Уэльсе было раскрыто всего 35% преступлений.

«Теперь Василий Николаевич с нами. С нами навсегда. И каждый раз, когда мы будем подниматься по этим ступеням на работу, он будет смотреть на нас — готовы ли к работе? К тому, чтобы продолжать его дело, то, что начинали, что укрепляли наши ветераны. Мы не подведём вашу честь и вашу память», — сказал прокурор Табельский.