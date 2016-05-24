Ярославль, 24 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Спектакль Волковского театра «Жестокие игры» выиграл грант на участие в Молодежном театральном форуме-фестивале «АРТмиграция-2016». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе театра.

фото театра им. Ф. Волкова

Постановка молодого режиссера Александра Созонова по пьесе Алексея Арбузова — недавняя премьера Волковского театра. Спектакль был восторженно принят ярославским зрителем и собрал немало положительных отзывов и рецензий.

Эта работа вошла в число семи спектаклей, отобранных для участия в «АРТмиграции». Кроме Волковского театра в число номинантов вошли театры из Прокопьевска, Кемерова, Кирова, Твери, Саратова и Краснодара. Всего на участие в фестивале было подано 50 заявок.

Фестиваль, организованный Союзом театральных деятелей, пройдет в Москве с 7 по 13 сентября. Помимо спектаклей его программа будет включать мастер-классы, тренинги, концерты, лабораторию молодых критиков.

«Волковский театр уже в третий раз побеждает в гонке на участие в «АРТмиграции». В прошлом году в Театральном центре «На Страстном» мы представляли спектакль Дениса Азарова «Москва — Петушки», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе театра.