Пермь, 24 мая, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В Перми депутаты утвердили финансовый отчет исполнительной власти и согласились с сокращением доходной и расходной части бюджета Перми в 2016 году. Народные избранники решили, что и доходы, и расходы бюджета Перми должны сократиться на 58 млн 146 тысяч. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы.

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Напомним, в апреле 2015 года Пермская гордума также рассматривала вопрос о внесении изменений в бюджет города. Тогда было принято решение, что расходная и доходная части бюджета города в 2015 году сокращаются на 870,6 млн рублей.

Добавим, что на пленарном заседании Пермской городской Думы 24 мая утвержден отчет об исполнении бюджета краевого центра за 2015 год. С основными показателями исполнения городского бюджета за 2015 год депутатов познакомил заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев.

Доходы города в 2015 году составили 22 млрд 276 млн рублей (99,6%). Основная доля — налоговые и неналоговые доходы, на которые приходится 61% (13 млрд 625 млн рублей). Самым значимым из всех налоговых доходов является налог на доходы физических лиц — 58%.

Относительно 2014 года отмечен рост поступлений по транспортному налогу на 146 млн рублей (14,3%), по НДФЛ — на 22 млн рублей (0,3%). По неналоговым доходам увеличились доходы от продажи земли — на 78 млн рублей, доходы от сдачи в аренду имущества — на 24 млн рублей.

Кроме того, в 2015 году за счет средств бюджета произведено расходов на общую сумму 22 млрд 644 млн рублей (95,6%).

Виктор Агеев подчеркнул, что, несмотря на непростые экономические условия, Пермь сохранила лидирующие позиции по бюджетной обеспеченности собственными доходами и по расходам на душу населения среди крупных городов Приволжского федерального округа.