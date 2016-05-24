Волгоград, 24 мая, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Волгограде бюджетные средства, выделяемые на ликвидацию несанкционированных свалок, используются неэффективно либо не осваиваются полностью. Такие выводы по результатам проведенной проверки использования средств горбюджета за 2014 год и девять месяцев 2015 года сделали специалисты Контрольно-счетной палаты областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы города 24 мая, отчет был представлен депутатам накануне на заседании комитета городского законодательного органа по экологии и благоустройству.

Danielle Rippinggale Мешки мусора

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Контейнеры в Тракторозаводском районе Волгограда ломятся от мусора

Как сообщила начальник контрольно-ревизионного отдела КСП Волгограда Инна Атарщикова, было выявлено, что часть выделенных бюджетных средств не была освоена. Например, администрацией Кировского района, включая подведомственное МБУ ЖКХ, в 2014 году не освоено 360 тысяч рублей, в 2015 году — 1,5 миллиона рублей; МУ «Горэколес» в 2014 году — 407 тысяч рублей, в 2015 году — 452 тыс. рублей. Кроме того, из-за завышенной стоимости работ, в том числе по причине неприменения установленных тарифов на утилизацию ТБО, — были неэффективно использованы 1,3 млн бюджетных рублей.

Присутствовавшие на совещании представители комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, администрации Кировского района, МБУ ЖКХ Кировского района и МУ «Горэколес» признали замечания объективными.

«Фактическое финансирование бюджетных средств на ликвидацию несанкционированных свалок составило почти 35 миллионов рублей или 71% от запланированного», — проинформировала Инна Атарщикова. — При этом работа по предотвращению несанкционированных свалок в целом по городу незначительна и малоэффективна, так как на месте ранее ликвидированных свалок систематически возникают новые».

В проверенный период времени в городе отсутствовал нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок взаимодействия структурных подразделений администрации Волгограда и отраслевых учреждений. «Но и после его появления работа выполнялась не полностью. Кроме того, отсутствует единый подход к ведению учета ликвидированных несанкционированных свалок», — отметила начальник контрольно-ревизионного отдела КСП Волгограда.

Письменный отчет об устранении нарушений представители городской администрации должны будут предоставить в волгоградскую гордуму и городскую КПС до 1 июня. Такое поручение ответственным чиновникам было дано по итогам заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Волгоградской области сократилось число выявленных несанкционированных свалок — на 40% по сравнению с прошлым годом. На сегодня в районах области расположены 585 несанкционированных мест, куда свозят бытовой мусор. Тем не менее, в ряде районов Волгограда мусорные баки продолжают ломиться от отходов, а территория вокруг них захламляется. В частности, такая ситуация сложилась в Тракторозаводском районе.