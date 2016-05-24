Москва, 24 мая, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Дилеры «АвтоВАЗа» испытывают острую нехватку автомашин марки Lada Largus, сообщают «Ведомости».

ladalargus.net Lada Largus

В некоторых случаях объёмы заказов в 2−3 раза превышают наличие автомобилей в ближайших поставках с производства. Проблему объясняют высоким спросом на эту отечественную модель автомобиля.

Предзаказы на Lada Largus уже оформляются только на июль текущего года, а заказать фургон Lada Largus можно лишь на осень.

По словам представителя «АвтоВАЗа», завод сейчас не может в полной мере выполнять заказы дилеров из-за возросшего спроса. Он отметил, что тот оказался выше, чем предполагала компания.

Модель Lada Largus занимает четвертое место в рейтинге популярных моделей «АвтоВАЗа» за первый квартал 2016 года. Сборкой этих автомобилей занимается завод в Тольятти, причем производство ведется на той же конвейерной линии, где собираются новая Lada XRay и модели Nissan и Renault.