Defense Forum Foundation: Миссия ООН в Западной Сахаре провалилась
Тифарити, 24 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Американская Defense Forum Foundation возложила на ООН ответственность за нарушения прав человека в Западной Сахаре. Об этом сообщает Sahara Press Serviceсо ссылкой на заявление президента неправительственной организации Сьюзан Шольт (Scholte).
«Недавняя резолюция Совбеза по Западной Сахаре делает ООН заложницей этой трагической ситуации. Это ужасное решение и провал ООН в деле мониторинга прав человека по линии МООНРЗС (Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре)», — заявила Шольт.
По ее словам, «положение дел становится неприемлемым, а отказ ООН от ответственности означает, что МООНРЗС остается единственной миссии по поддержанию мира без надзора в области прав человека».
«Народ Западной Сахары будет подвергаться значительным нарушениям прав человека, включая произвольные задержания и пытки. Резолюция Совета Безопасности, которые ставят в тупик мониторинг прав человека, будет иметь опасные последствия для НПО и независимых наблюдателей, действующих на территории края», — резюмировали в Defense Forum Foundation.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Совет Безопасности принял резолюцию о продлении МООНРЗС, подчеркнув «настоятельную необходимость полноценного функционирования мандата», передает Информационный центр ООН. 10 членов СБ проголосовали «за», 2 выступили против (Венесуэла и Уругвай) и 3 воздержались (Россия, Ангола и Новая Зеландия).
«Мы ожидаем, что решение Совета Безопасности ООН по возвращению миротворческой миссии в Западную Сахару окажет положительное влияние. Надеемся, что возвращение будет сопровождаться конкретными мерами и реальной повесткой дня, которая позволит организовать референдум о самоопределении и положить конец оккупации», — заявил премьер-министр Сахарской Арабской Демократической Республики Абделькадер Талеб Умар, которого цитирует Sahara Press Service.