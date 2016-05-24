Тифарити, 24 мая, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Американская Defense Forum Foundation возложила на ООН ответственность за нарушения прав человека в Западной Сахаре. Об этом сообщает Sahara Press Serviceсо ссылкой на заявление президента неправительственной организации Сьюзан Шольт (Scholte).

Irish Defence Forces Офицер миссии ООН в Западной Сахаре

«Недавняя резолюция Совбеза по Западной Сахаре делает ООН заложницей этой трагической ситуации. Это ужасное решение и провал ООН в деле мониторинга прав человека по линии МООНРЗС (Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре)», — заявила Шольт.

По ее словам, «положение дел становится неприемлемым, а отказ ООН от ответственности означает, что МООНРЗС остается единственной миссии по поддержанию мира без надзора в области прав человека».

«Народ Западной Сахары будет подвергаться значительным нарушениям прав человека, включая произвольные задержания и пытки. Резолюция Совета Безопасности, которые ставят в тупик мониторинг прав человека, будет иметь опасные последствия для НПО и независимых наблюдателей, действующих на территории края», — резюмировали в Defense Forum Foundation.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля Совет Безопасности принял резолюцию о продлении МООНРЗС, подчеркнув «настоятельную необходимость полноценного функционирования мандата», передает Информационный центр ООН. 10 членов СБ проголосовали «за», 2 выступили против (Венесуэла и Уругвай) и 3 воздержались (Россия, Ангола и Новая Зеландия).

«Мы ожидаем, что решение Совета Безопасности ООН по возвращению миротворческой миссии в Западную Сахару окажет положительное влияние. Надеемся, что возвращение будет сопровождаться конкретными мерами и реальной повесткой дня, которая позволит организовать референдум о самоопределении и положить конец оккупации», — заявил премьер-министр Сахарской Арабской Демократической Республики Абделькадер Талеб Умар, которого цитирует Sahara Press Service.