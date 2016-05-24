Ярославль, 24 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Ярославле родители воспитанников детской школы искусств им. Е.М. Стомпелева собрали подписи в защиту директора учреждения. Мэрия города планирует уволить руководителя, но люди выражают протест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального обкома КПРФ Александр Воробьев.

ИА REGNUM ДШИ им. Стомпелева

«Ко мне обратились родители воспитанников этой школы искусств, собравшие 170 подписей под письмом в защиту директора — Ирины Борисовны Семенычевой. Мэрия намерена ее уволить — такое предложение было сделано на уровне учредителя — управления культуры мэрии Ярославля. Сама Семенычева уходить со своего поста не хочет, родители детей тоже не хотят ее терять — они очень довольны ее работой», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Лидер ярославских коммунистов намерен 24 мая обратиться к и.о. мэра Ярославля Алексею Малютину, чтобы прояснить ситуацию. Он подчеркивает, что не видит веских причин для увольнения директора Стомпелевской школы искусств.

«Ирина Семенычева — профессионал высокого уровня. Ставить во главу угла пенсионный возраст — не слишком логично — у нас немало работающих пенсионеров. Кроме того, Президент подписывает законопроект о повышении пенсионного возраста для чиновников. Ее могут обвинить в том, что в школе работают члены ее семьи — но они не входят в административный аппарат, а занимаются педагогической и творческой деятельностью. Еще Виктор Волончунас, будучи мэром Ярославля, награждал Семенычеву грамотой за творческую династию. А теперь мы за это будем предъявлять претензии?», — рассуждает Александр Воробьев.

Впрочем, в Ярославле ходят слухи, что место Семенычевой потребовалось для трудоустройства руководителя одной из школ искусств Дзержинского района, оставшейся без работы в результате оптимизации учреждений. Но официального подтверждения этой информации нет.

«Здесь может повториться та же история, что и со спортшколами: если городские власти не услышат мнение людей, вполне вероятен конфликт», — резюмирует лидер ярославских коммунистов.

В управлении культуры ярославской мэрии сообщили, что трудовой договор с Ириной Семенычевой расторгнут по инициативе работодателя с 1 июня. 31 мая у директора школы искусств последний рабочий день.

«Ирина Борисовна творческая личность, она автор интересных проектов, но руководитель — это не только творческая часть, это и вопросы хозяйственной деятельности, финансов, безопасности. В этой части к ней как к руководителю были вопросы. В соответствии с трудовым законодательством и с договором с ней был расторгнут контракт.

Новый руководитель будет представлен коллективу 1 июня. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы школа не только продолжила педагогическую и творческую работу, как это было раньше, но и добивалась новых успехов. Если новый руководитель не справится, с ним также может быть расторгнут договор. Смена руководителя — нормальное явление», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Ранее серия скандалов в Ярославле была связана со сменой руководителей спортивных школ города в результате их реорганизации.