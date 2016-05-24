Москва, 24 мая, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает оставаться под давлением сильного доллара и снижения цен на нефть. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 24 мая руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя ослабление курса рубля по отношению к доллару и евро на торгах ММВБ. «На текущий момент пара «доллар/рубль» котируется на уровне 67,05, сохраняя потенциал дальнейшей девальвации. Бюджетный дефицит, спекулятивный спрос на валюту, перекупленная нефть, а также вероятные интервенции со стороны национального ЦБ так и не позволили рублю закрепиться ниже отметки 65 рублей за доллар», — отметил Деев.

Павел Андрющенко Деревянный рубль

Стоимость рубля будет снижаться и далее, предупредил эксперт. «Учитывая текущую динамику на валютном и сырьевом рынках, следующей целью для пары «доллар/рубль» может выступить значение 68,00. Для этого есть все предпосылки. Опасения участников рынка, связанные с недавними сбоями поставок нефти, очевидно, уменьшились, снова освежив идею избыточного предложения энергоресурсов в мировой экономике», — пояснил Деев.

Последние данные свидетельствуют о возобновлении прежних поставок из Ливии и Канады, дополнительные объемы стали поступать из Ирана, продолжающего наращивать выработку, стараясь довести этот показатель до 4,5М баррелей в день, рассказал эксперт. «Подобный фундамент может обеспечить нефть триггером для коррекционной динамики. Рубль, разумеется, пойдет следом. Американская валюта на этой неделе ориентируется на данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования. Учитывая ожидания, статистика снова не подведет, снабдив «американца» дополнительным ускорением. Рисковым активам, к которым традиционно относится и рубль, придется отступать и по этой причине», — резюмировал Деев.

Курс доллара расчетами «завтра» утром 24 мая вырос на 23 копейки — до 67,04 рубля, курс евро — на 17 копеек — до 75,17 рубля на фоне падения цены на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс ЦБ РФ, установленный на 25 мая — 67,04 рубля за 1 доллар США.