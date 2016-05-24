Челябинск, 24 мая, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Челябинской области следствие предъявило официальное обвинение во взяточничестве ректору регионального университета физической культуры Евгению Орехову и двум его предполагаемым посредникам. В свою очередь, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил всех троих на два месяца в следственный изолятор.

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Отметим, что ректора вуза оперативники взяли с поличным. Как стало известно позже, передача крупной суммы денег руководителю учебного заведения происходила под прицелом объектива скрытой видеокамеры. Сотрудники регионального УФСБ задержали подозреваемых при выходе из ресторана. При досмотре среди личных вещей мужчин были обнаружены и помеченные пятитысячные купюры, которые и стали неопровержимой уликой в уголовном деле. Общая сумма составила 200 тысяч рублей.

По версии следствия, деньги стали вознаграждением Евгению Орехову за совершение действий, связанных с заключением государственных контрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, ректора Уральского государственного университета физической культуры Евгения Орехова задержали 19 мая. По версии следствия, представитель системы высшего профессионального образования получил крупную взятку в размере 200 тысяч рублей. Преступление выявлено и пресечено сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России. Орехов, а также двое посредников были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ непосредственно после передачи денежных средств. Деньги изъяты.

Отметим, что за последние два года под преследование со стороны правоохранительных органов попадает уже не первый представитель руководящего аппарата УралГУФК. Так, в 2014 году за присвоение и растрату государственных средств уголовное дело было заведено на проректора вуза по финансово-экономической работе Розу Дятлову. Она, по версии следствия, неоднократно организовывала за счет учебного заведения поездки за границу самой себе и нужным людям. В ходе следствия было установлено, что сумма растраты составила не менее семи миллионов рублей. В итоге суд назначил Розе Дятловой наказание в виде трех лет заключения условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей.