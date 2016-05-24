Севастополь, 24 мая, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Севастополь до конца года разработает стратегию развития города. Правительство Севастополя утвердило законопроект «О стратегическом планировании Севастополя», который внесет на рассмотрение Заксобрания. Документ опубликован на официальном сайте правительства 23 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Айвазовский. Русская эскадра на Севастопольском рейде. 1846

Согласно законопроекту, процесс стратегического планирования должен быть завершен к 1 января 2017 года. В разработке документов примут участие правительство, законодательное собрание, к работе могут быть привлечены общественные и профсоюзные организации.

Директор департамента экономики Элимдар Ахтемов сообщил, что правительство Севастополя предложило предусмотреть на эти цели в городском бюджете на текущий год 14 млн рублей. Законопроект предусматривает создание семи документов: стратегии и прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период, бюджетного прогноза на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, а также перечня государственных программ. Кроме этого, стратегия подразумевает создание схемы территориального планирования Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, замгубернатора Алексей Еремеев ранее заявлял, что при планировании развития Севастополя необходимо предусмотреть строительство сегмента офисной недвижимости, поскольку город будет востребован для людей высокооплачиваемых профессий

До конца 2017 года в Севастополе появится генплан, разработка которого предусмотрена Федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Разработчиком генплана определен ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт генплана Москвы». Общая сумма контракта — 49,5 миллиона рублей, 15 из которых подрядчик получил в качестве аванса.

Читайте также:

В Севастополе планируют построить новый город за $120 млрд

«Севастополь должен привлекать высокоинтеллектуальный кадровый потенциал»