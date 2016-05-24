Эль-Фаллуджа, Ирак, 24 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака нанесли 24 мая артиллерийские удары по целям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена на территории Российской Федерации) в городе Эль-Фаллуджа в рамках операции по его освобождению, сообщает Reuters.

United States Marine Corps Эль-Фаллуджа. Ирак

По словам местных жителей, интенсивность обстрелов центра города снизилась по сравнению с 23 мая.

«Никто не может покинуть город. Слишком опасно. Повсюду на выездах находятся снайперы», — сообщил агентству один из жителей города через интернет.

Основной причиной для беспокойства является большое число мирных жителей города Эль-Фаллуджа — первого в Ираке города, попавшего в руки боевиков ИГ. В нем, по некоторым, данным проживает около 100 тыс. человек.

В связи с оставшимися в городе мирными жителями, ООН и Международный комитет Красного Креста обратились к воюющим сторонам с призывом защитить гражданское население.