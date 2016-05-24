Москва, 24 мая, 2016, 13:44 — ИА Регнум. До конца реализации программы адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда регионам России необходимо расселить еще 5,6 млн кв. м жилищного фонда. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на всероссийском селекторном совещании.

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«За все время существования программы было расселено порядка 5,7 млн кв. м жилья. Регионы стараются и большинство относится серьезно к выполнению поставленной задачи, — отметил Михаил Мень. — Прошу руководителей регионов мобилизовать все ресурсы, как организационные, так и финансовые, и цель, поставленную президентом России выполнить в установленный срок».

Кроме того, глава ведомства отдельно отметил три региона, которые вызывают особое опасение, в связи с низкой реализацией региональных программ. «Речь идет о Республике Карелия, Амурской и Саратовской областях. В зоне риска находятся сегодня 26 регионов. По всем остальным мы пути решения видим», — заявил Мень.

За регионами, где существуют риски срыва программ по переселению граждан из аварийного жилья, будет вестись детальный и жесткий контроль.

Напомним, срок реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда заканчивается 1 сентября 2017 года и Минстрой не намерен передвигать этот срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2008 года, в России переселено порядка 710 тысяч человек из аварийного жилищного фонда площадью 10,83 млн кв. метров. По данным Фонда ЖКХ, до 31 декабря 2017 года планируется переселить 358,84 тысячи человек из аварийного жилья площадью 5,59 миллиона квадратных метров.