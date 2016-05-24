Иркутск, 24 мая, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Среди субъектов РФ Иркутская область занимает первое место по объемам аварийного жилищного фонда, который составляет 573 тыс. кв. метров. До сентября 2017 года в регионе предстоит расселить из аварийного жилья 33 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Василий Суриков. Изба. 1873

По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, с 2014 года на программу по переселению направят 17,7 млрд рублей: из областного бюджета 9,2 млрд рублей, из местных бюджетов 2 млрд рублей, из фонда содействия развитию ЖКХ — 6,4 млрд рублей, 270 млн составят средства федерального бюджета.

В ведомстве напомнили, что в 2015 году не были выполнены показатели по расселению жителей поселка Магистральный и в городе Усть-Илимске. По словам Светланы Свиркиной, ситуация объясняется отдаленностью северных территорий, сложной логистикой, отсутствием участков, обеспеченных инфраструктурой, и чересчур затянувшейся экологической экспертизой проектов, которая продолжалась девять месяцев.

«В Усть-Илимске работы будут завершены к середине лета, в Магистральном — в декабре. По программе расселения непригодного жилья в зоне БАМа министерство строительства и ЖКХ России в 2016 году добавляет Иркутской области 46 млн рублей из федерального бюджета. Наше софинансирование в 2016 году составит 92 млн рублей. Несмотря на некоторый недостаток средств, с программой по БАМу мы справимся самостоятельно», — отметила Светлана Свиркина.

По словам председателя правительства Иркутской области Александра Битарова, не все муниципалитеты региона сегодня в состоянии освоить средства в полном объеме. Поэтому расселение, в рамках законодательства, будет использовать и рынок вторичного жилья, и переселение граждан из северных районов области в южные.

«Мы обязаны расселить все аварийное жилье к сентябрю 2017 года», — заявил Александр Битаров.