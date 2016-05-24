Новосибирск, 24 мая, 2016, 13:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Сибирском федеральном округе (СФО) действуют 70 очагов лесных пожаров на общей площади 46,7 тыс. га. Эта информация была озвучена на рабочем совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности в регионах Сибири, которое сегодня, 24 мая, провел заместитель полпреда президента РФ в СФО Андрей Филичев.

pixabay.com Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сохраняется в Забайкальском крае, а также в Бурятии. На территории этих регионов введен режим чрезвычайной ситуации.

По информации МЧС, за прошедшие сутки ликвидировано 79 возгораний на площади 4 795,3 га. Основные причины возгораний — несоблюдение требований особого противопожарного режима в лесах, разведение костров и пал травы населением.

С начала пожароопасного периода в Новосибирской области за допущенные нарушения требований пожарной безопасности, приведшие к возгораниям, возбуждено 855 административных дел. По результатам рассмотрения к административной ответственности в виде предупреждения привлечено 337 человек, оштрафовано 416 нарушителей на сумму 837 тысяч рублей.

Добавим, 24 мая на территории лесного фонда Забайкальского края по состоянию на 17:00 (по местному времени) действует 31 лесной пожар. Охваченная огнем площадь, покрытая лесом, составляет 21 361,30 га. Общая площадь составляет 23 855,30 га. Возгорания зафиксированы в Газимуро-Заводском, Сретенском, Могочинском, Чернышевском, Шелопугинском, Нерчинско-Заводском, Красночикойском, Петровск-Забайкальском, Улетовском, Хилокском, Калганском и Кыринском районах. 13 пожаров локализовано на общей площади 11 051 га. С возгораниями в регионе борются почти 800 человек.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 24 мая зарегистрировано 17 действующих лесных пожаров на общей площади более 20,4 тыс. га в Баргузинском, Кижингинском, Муйском, Прибайкальском, Хоринском, Баунтовском, Еравнинском и Курумканском районах.