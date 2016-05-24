Москва, 24 мая, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Официальная Москва открыта к сотрудничеству в целях борьбы с допингом в спортивной сфере. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном 24 мая по итогам встречи замглавы МИД РФ Геннадия Гатилова и спецсоветника Генерального секретаря ООН по спорту во имя развития и мира Вильфрида Лемке.

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«С российской стороны была подтверждена полная открытость к сотрудничеству с Международным олимпийским комитетом и Всемирным антидопинговым агентством в целях борьбы с допингом в спорте высших достижений», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что данная проблема «приобрела глобальный размах и может быть разрешена только на пути конструктивного взаимодействия всех заинтересованных сторон, которое исключало бы всякую возможность наказания спортсменов, никогда не применявших нечестных методов достижения победы».

Напомним, в последние месяцы широкий резонанс приобрёл так называемый «мельдониевый скандал». Так, многие российские спортсмены были лишены завоёванных медалей, а также дисквалифицированы по итогам расследований, связанных с употреблением допинга. Параллельно в западных СМИ начали появляться публикации, «обличающие» российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи.