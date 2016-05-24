Москва, 24 мая, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Жители России сегодня считают Крым самым привлекательным местом для отдыха. Более трети респондентов (36%) хотели бы отправиться в период летнего отпуска именно туда, если бы имели возможность. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Пятая часть опрошенных (23%), как и в 2015 году, хотела бы отдыхать на черноморском побережье. За границей хотела бы отдыхать пятая часть россиян (21%), в прошлом году так ответили 27% респондентов, а в 2013 году — 33%.

Отметим, что «зарубежный отдых респонденты по всем критериям оценивают заметно выше, чем внутрироссийский». Особенно заметна разница в оценках таких факторов, как комфортность проживания по приемлемой цене (отдых за рубежом респонденты оценивают в 4,34 балла, а отдых в России — в 3,54 балла из пяти возможных).

Также значительно различаются оценки сервиса (4,39 и 3,61 балла соответственно) и соотношения цены и качества питания (4,38 и 3,67 баллов соответственно).

Безопасность отдыха за границей россияне оценили в 4,3 балла, а отдыха в России — в 3,8 балла.

А вот по такому критерию, как природа и климат, отдых в России практически не уступает заграничному (4,47 балла в России, 4,63 — отдых за рубежом).

Опрос проведен 14−15 мая 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России среди 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.